中国外交部：美加在孟晚舟事件上一唱一和

对于美国务卿蓬佩奥早前称中国任意拘禁两名加拿大人，与孟晚舟事件不是同一回事，加拿大外长弗里兰也说孟晚舟事件是刑事司法而非政治问题，中国外交部今天（23日）指责美国和加拿大在孟晚舟事件上一唱一和，颠倒黑白，上演的是一出政治闹剧。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上说，这起事件再次证明这一事件的政治属性，公理和正义自在人心，美国一手炮制孟晚舟事件，并动员国家力量打压中国高科技企业，加拿大在其中也扮演了很不光彩的角色。

耿爽说，孟晚舟事件同两名加公民的个案性质完全不同，孟晚舟事件是一起严重的政治事件，康明凯、迈克尔是因涉嫌危害国家安全犯罪被依法逮捕。

他指责美加在孟晚舟事件上的所作所为才是任意拘禁公民，两国滥用双边引渡条约，严重侵犯中国公民合法权益，完全是出于政治目的，国际社会对此看得很清楚，各国对其做法都应该警惕，防止掉入美国的陷阱。

耿爽也说，中国再次敦促加美两国认真对待中国严正立场，纠正错误，立即释放孟晚舟，确保她平安回到中国。

此外，对于蓬佩奥也称中国拘禁两名加公民是错误行为，美国团队正努力帮助两人获释，耿爽指责有关表态罔顾事实、颠倒黑白，中国对此坚决反对。

耿爽补充，有关案件与美国毫无关系，美国更没有任何资格对此说三道四，中国强烈敦促有关国家切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论，停止在法律问题上搞双重标准。