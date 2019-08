另一职员被解雇 国泰：不评论个案

香港国泰航空传出在旗下国泰港龙航空担任空勤人员协会主席的施安娜被解雇。国泰航空在回复香港媒体受询时没有解释解雇原因,但称公司不评论个案,而且施安娜不再是公司员工,其离职事宜与她身为工会领导或参加工会活动并没有任何关系。

据香港01报道,国泰指出,公司不会就个别个案作出回应,但在决定是否解雇同事时,会考虑所有相关情况,包括适用的法规和同事是否能履行其职务。国泰重申,无论同事是否工会会员,均一视同仁,并称任何就雇员所采取的行动,均严格遵守相关雇佣合约条款及适用的法规。

另一方面,施安娜今天也召开记者会,指责国泰因其私人社交帐户内容,以及在无合理理由下突然作出解雇,质疑是针对工会主席作为员工的意见领袖,企图杀一儆百。

施安娜声称,她早前与公司管理人员会面。公司代表向她展示多张她在面簿私人帐号发布的相片、帖文截图,并询问有关帐号是否属于她。施安娜说,她再确认后随即被公司解雇。

当被问到解雇原因,施安娜却引述公司代表的话,以英语说“不能告诉你原因”(I can't tell you the reason)。她认为,国泰港龙有既有的纪律处分程序,然而公司没有指出她是否有违规情况,而且只支付一个月薪金赔偿,并不符合既有程序。