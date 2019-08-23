被指缺乏精细打造等原因 云南三特色小镇被要求整改

中国云南省三个各获得1.5亿元（人民币，2900万新元）补助的特色小镇，被指缺乏精细打造、外立面风貌不协调等原因，被地方单位给予黄牌警告，限期三个月进行整改。

据中国《经济参考报》今天（23日）报道，被云南省特色小镇发展领导小组办公室要求整改的三个小镇是玉溪澄江广龙旅游小镇、大理剑川沙溪古镇，以及临沧沧源翁丁葫芦小镇。

云南省特色小镇发展领导小组办公室指出，玉溪澄江广龙旅游小镇房地产建筑密度过高、内部生态环境打造不充分、缺乏特色文化、缺乏细节打造和工匠精神；大理剑川沙溪古镇宣传标识杂乱无序、环境卫生管理较差、外立面风貌不协调、服务设施建设和管理不够精细、奖补资金使用过散、接入“一部手机游云南”平台的内容还不够完善；临沧沧源翁丁葫芦小镇建设重点存在偏差、缺乏“本真”功夫、缺乏“精细”打造、缺乏“活化”文化。

报道称，云南省政府去年10月印发相关文件，提出到2020年建成一批具有鲜明的云南特色、达到世界一流水平的特色小镇；从2018年开始至2020年，每年评选出15个创建成效显著的特色小镇，省财政给予每个特色小镇1.5亿元以奖代补资金支持。随后，云南省特色小镇发展领导小组办公室公布了2018年省财政奖补支持的15个特色小镇名单。

据了解，按照云南省委、省政府“宁缺毋滥、质量优先、严格把关”等有关精神，云南省特色小镇发展领导小组办公室近期对15个特色小镇进行了“回头看”。大部分特色小镇都聚焦“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”七大要素和建筑风貌、生态环境、历史文化、商业业态四大元素，特色小镇创建工作取得显著成效。但也有部分特色小镇存在重点建设任务推进缓慢、奖补资金使用进度缓慢、项目过于分散等问题。