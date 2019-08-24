港媒：约10名港青西藏失联 疑似被公安扣查

有约10名香港青年昨天（24日）在西藏靠近珠峰与家人失去联络。有香港媒体引述港大学生会署理会长黄程锋的消息称，他们疑似被当地公安扣查。

据香港《明报》报道，这些香港青年包括来自香港大学的学生。

黄程锋回复询问时称，他仍在了解事件，不过有同学的哥哥收到在西藏的弟弟通讯，称被公安扣查，其后失去联络，未知现况。

港大发言人确认，收到学生家人联系求助。发言人说：“暂未能准确掌握当中港大同学的人数。目前已联络到多名同学的家人，会继续联络可能涉及事件同学的家人，了解情况，尽力提供所需的支援及协助。”