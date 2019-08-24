台湾学者分析韩国瑜民调下滑三大原因

高雄市长韩国瑜自从获得国民党全代会提名为2020总统参选人后，近来民调呈现下滑趋势。对此，台湾的国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授李毓峰分析称，韩国瑜民调下滑有三大原因。

据《中时电子报》报道，李毓峰认为韩国瑜民调下滑的三大原因分别是，国民党整合障碍；民进党从“中央“至地方联合不断黑韩；香港反逃犯条例抗争逐渐扩大。

他表示，一系列的内忧外患打乱韩国瑜团队的竞选节奏，造成韩“人物形象崩解”，参选时所设定的“庶民英雄“不断遭民进党的“韩草包”形象所打压。

李毓峰认为，“郭柯王”在23日会面也近一步打击蓝营支持者的信心。李毓峰认为，国民党自身的整合问题未解，造成韩国瑜在党内的支持者陷入两难，内部的不团结更让“换瑜”声浪影响韩国瑜竞选声势，也留给绿营操作空间。

他还认为，香港的反《逃犯条例》示威活动越演越烈，更是让台湾总统蔡英文趁机捡到枪。李毓峰说，蔡英文阵营利用“支持香港、反一国两制”大打“芒果乾(亡国感)”，反中牌让蔡英文的声势水涨船高，直接影响双方的民调。

但李毓峰认为，这些原因并不是无法挽回的失败，他建议韩国瑜团队，必须立刻站稳阵脚，尽速摆脱挨打与扯后腿的状况，也就是“反守为攻”。

他称，去年韩国瑜在竞选高雄市长时的无拘无束、大鸣大放的形象必须快找回来，民众所相信的韩国瑜是他“苦民所苦”、“庶民经济”的形象，也就是说，民众正希望韩国瑜“回归初心”。

台湾鸿海创办人郭台铭23日连同台北市长柯文哲与前立法院长王金平首次同框出席在台北八二三纪念公园举行的“八二三61周年音乐飨宴”，三人合影时更相互握手。