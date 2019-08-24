美国唯一稀土矿在中美贸易战升级中加大招聘

美国唯一一座稀土矿的矿主MP Materials正在扩大招聘，它希望能够大幅提高产量。这是中国在提高稀土关税后，美国加强其稀土提炼能力的战略分支。

据路透社报道，该公司高管称，公司的目标是，到明年成为自2015年以来第一家提炼稀土的美国公司。在2015年，加州Mountain Pass矿的前业主莫利公司（Molycorp）破产。

MP Materials计划明年将员工人数从大约200人增加到大约400人。同莫利公司时期相比，该公司生产的稀土浓缩物提高了68%。

为了恢复在加利福尼亚州的稀土提炼能力，私人持有的MP Materials公司花费两亿美元（2.77亿新币）重新启动矿山封存的设备，并建造一个大型的焙烧炉。新焙烧炉将在高温下烘烤稀土矿石，以有效地浸出高价值矿物。

MP Materials还计划重新开放由莫利公司建造的Mountain Pass氯碱设施。该设施将用于稀土分离过程。

目前尚不清楚该集团是否能够在明年之前重新启动加工设备。

MP Materials自2015年便依靠中国进行稀土提炼加工，加剧了美国国家安全的担忧。

今年6月，中国对美国进口加工稀土的关税提高了一倍以上，升至25%。中国政府上周五表示，将从下个月开始在此关税基础上再增加10%。