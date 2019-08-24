新中多个政府间合作项目和省市经贸理事会新方负责部长换帅

新加坡官方今天宣布两个新加坡—中国政府间合作项目，以及三个省市经贸理事会新方负责部长换帅。

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰今年5月1日履新后，已接替原本担任副总理的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，出任新中双边合作联合委员会（JCBC）的新方主席。

由此，王瑞杰也将卸下新加坡—江苏合作理事会（SJCC），以及新加坡—上海全面合作理事会（SSCCC）的联合主席职务。

新加坡企业发展局、国家发展部和贸工部今天联合发表文告，国家发展部长兼财政部第二部长黄循财将接替王瑞杰，出任新加坡—上海全面合作理事会联合主席。

总理公署部长兼财政部及教育部第二部长英兰妮则接替王瑞杰，出任新加坡—江苏合作理事会联合主席。

此外，社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞接替黄循财，出任新加坡—天津经济贸易理事会（STETC）联合主席。

至于三个政府间合作项目，李智陞也将接替黄循财，出掌中新天津生态城。

人力部长杨莉明则接替贸工部长陈振声，出掌中新（重庆）战略性互联互通示范项目。陈振声目前是负责苏州工业园区的新方部长。

新加坡与中国现有不同层级的合作机制，除了副总理级的新中双边合作联合委员会，还有三个政府间合作项目：苏州工业园区、中新天津生态城，以及中新（重庆）战略性互联互通示范项目，以及新加坡和广东、江苏、辽宁、山东、上海、四川、天津和浙江八个省和直辖市成立经贸理事会。

现有八个经贸理事会都分别由新加坡一名部长和中国一名省部级高官出任联合主席。（《联合早报》重庆特派员王纬温报道）