林郑今早邀请各界人士讨论构建对话平台

香港特首林郑月娥提出邀请各界人士，讨论如何筹建对话平台，今日（24日）在礼宾府首次会面。林郑月娥之后在个人面簿对出席人士表示感谢。她还配了一副远山风景图，图中写道，“大家都累了”，“对话找出路，好吗？”

林郑月娥面簿以《大家都累了》为题，称今早的会面邀请了一班希望解开社会困局的有心人。会面并非坊间所指的“对话平台”，而是邀请他们分享对搭建对话平台的想法。林郑表示十分感谢他们愿意在困难的时候，帮助政府为社会找出路。

林郑写道，目前的困局中，社会的怨气很深，部分市民非常不满甚至愤怒政府不满足“五大诉求”。她不期望对话能够轻易解开死结，但持续抗争并非出路。

她提出，“经过两个多月，大家都累了，我们可否坐下来谈一谈？”

林郑分析道，目前的困局是源于《逃犯条例》，但市民的不满也有可能是源于政治、经济、民生等不同范畴的深层次社会矛盾，“我们在呼吁停止暴力的同时，也必须为解开社会更深层次的‘死结’提供出路。”

林郑表示，“过去的一周略为平静，我们希望借这个契机启动对话”，“如果民间有对话平台，希望有官员参与，我们都乐意出席”。

她最后写道，对话不是为对话而对话，而是希望找出社会不满的根源和解决方向，最终达致改变。她表示，“我们希望先踏出第一步，尽管这一步可能小得看不见，我相信也是值得的。”