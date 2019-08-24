【观塘游行】港警多次施催泪弹 有示威者眼部受伤

反修例风波持续，由香港市民发起的观塘游行计划在24日下午1时30分在骏业街游乐场起步，前往终点九龙湾零碳天地。游行除了提出五大诉求外，也关注该区安装的智慧灯柱是否会成监控工具。

【17:29】香港01：警员警告示威者勿再使用汽油弹。大批示威者留守顺业街及伟业街交界，并掘砖、筑防线。德福花园外平台有大批防暴警察设起防线，现场有街坊向他们喝骂“黑警”，并要求他们离开民居。

有示威者向警方投掷疑似汽油弹的物品，警方对此发出警告。（路透社）

【17:25】综合香港电台和《明报》：下午4时许起，警方在伟业街多次施放催泪弹并推进。速龙小队一度连续开多枪胡椒球枪。防暴警下午5时20分许在常悦道推进，再转入伟业街，其间怀疑有示威者投掷燃烧弹。另有一批速龙小队上天桥。天桥上的示威者呼吁进入德福广场。随后一批速龙小队持长枪在德福商场平台出入口戒备。

警方发射多轮催泪弹及胡椒球弹，现场也遗下海绵弹头，现场一度混乱。有示威者眼部受伤。

警方发催泪弹驱散人群，图片可见仍有大批示威者聚集在道路上。（路透社）

【16:30】《星岛日报》：有示威者向警方投掷疑似汽油弹，防暴警察举黑旗后发射催泪弹。

一名带面罩的示威者举着黑伞抵御催泪弹。（法新社）

多名防暴警察试图控制一名示威者，他们身边的地面上燃起火焰，可能是示威者投掷疑似汽油弹所致。（路透社）

【16:14】香港电台：该媒体回应绿丝集会活动称，向来提供平台让市民自由表达不同观点，节目制作人员须恪守约章及制作人员守则，提供客观而多角度的资讯。

【16:09】《明报》：牛头角警署外警方用扩音器警告。现场愈来愈多速龙小队成员，其中有警员手持胡椒球枪。立法会议员区诺轩到场与警方沟通。常悦道灯柱倒下后，示威者大叫“Right for freedom！Stand with Hong Kong！（自由权利！与香港站在一起！）”示威者锯及拉倒灯柱耗时约半小时。

示威者正试图拉倒观塘区的一座智慧灯柱。（美联社）

牛头角警署外，警方持盾牌和示威者对峙。（美联社）

【16:03】香港电台：零碳天地外有智慧灯柱倒下。

一名示威者试图使用喷枪在倒地的智能灯柱上写字。（美联社）

【15:38】《星岛日报》：观塘游行的其中一个主题，是关注该区安装的智慧灯柱是否会成监控工具。有蒙面黑衣人疑似以手提电锯等工具，拆除位于企业广场外的支智慧灯柱组件，并疑似剪断灯柱内的电线。

【15:33】香港电台：香港政研会发起“万人包围香港电台”行动，大批市民在港台广播大厦外聚集。不少人情绪激动，向记者高叫“黑记”、“暴徒”。有示威者向一名摄影记者挥拳，这名摄影记者报称头部被打中。另外，有不少人在广播大厦外绑上绿丝带，又贴上标语及海报，部分写上“港台乱港”。

【14:45】《明报》：大批市民在牛头角警署数十米外聚集，并用竹、水马、铁马等筑起路障。现场聚集的市民有逾千人。现场布防警员当中，有人手持蓝旗和长枪。

示威者正在搬运竹竿等物品设置路障。（法新社）

【14:35】《星岛日报》：港铁观塘站准备关站时，有黑衣人坐于出入口闸位阻止落闸。事件扰攘两小时，至下午2时许，经约20名防暴警员到闸外协助后，A出口铁闸成功关闭。

三名戴口罩的黑衣人士踢港铁观塘站出口的铁闸。（美联社）

【14:20】香港电台：观塘游行队头起步后约40分钟抵终点。

【13:24】《明报》：游行终点附近的商场Megabox，今日午后人流疏落冷清。有商家称，今日附近有游行加上港铁暂停服务，对商场人流影响大，目测人流是往常的三分一，生意相应受到影响。

【13:20】《明报》：游行队伍缓慢由骏业街往鸿图道前进，其后走出鸿图道。

【13:06】香港01：游行发起人刘颖匡担心游行结束后，市民无法疏散，希望政府、港铁、警方，尽快制定疏散安排。对于港铁封闭多条路线，他认为此举，是港府和港铁打压市民的游行集会自由。另因为场地保险问题，取消集会，1点30分直接出发游行。

【12:00】香港01：港铁在观塘站持续广播，表示车站已关闭，呼吁乘客离开车站。有市民表示不满，认为游行已获不反对通知书，港铁封站影响了全部市民出行。