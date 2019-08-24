上海迪士尼就安检事件致歉 称不接受调解说法失实

上海迪士尼食品入园的有关规定以及安检翻包的做法，在互联网上受到质疑，并持续发酵。对此，上海迪士尼团队昨晚（23日）在官博发布公开信回应称，不希望就未决诉讼进行公开评论和回应，但上海迪士尼度假区充分尊重并积极配合包括调解在内的各项法律程序。关于“上海迪士尼不接受调解”的说法不符合事实。

在公开信中，上海迪士尼表示，关于近期媒体和公众对于乐园相关规定，包括入园安检流程的持续关注，一直在聆听各方建议，并希望不断学习和完善。乐园每年接待数百万游客，将尽最大努力减少安检流程对游客们的影响，而对于其给游客带来的不便，深表歉意。

上海迪士尼方面同时表示，“对游客而言，安检不是件有乐趣的事，事实上对我们也同样如此。”但是应相关法律法规的要求，需要在所有游客进入上海迪士尼乐园之前，对游客及其携带的行李物品进行安检。迪士尼方面称，将与各部门通力合作，制定游客入园的安检流程，并持续进行审视及优化，以确保其合法合规。

中国上海华东政法大学学生今年早些时候将上海迪士尼告上法庭，称携带零食进入乐园时，被翻包检查，并加以阻拦。该诉讼尚未了结。

有媒体22日至23日报道称，上海市浦东新区消费者权益保护委员会，试图就携带食品入园及翻包检查等问题，推进当事方与上海迪士尼度假区调解，但度假区“不接受调解”。

另据新华社24日报道，上海先行法治调解中心主任、律师张劼分析称，首先，主题乐园禁止游客携带食品饮料入内，并无任何法律依据，其次若是为限带食品而对游客进行翻包检查，更是没有必要。

至于园方回应的安检需要，张律师分析，一般意义上的安全检查，根据中国大陆的游客习惯，更应向机场火车站的安检学习，迪士尼度假区若想真正提升园内安全系数，还得在安检技术上加以改进，而不是“凡游客入园均翻包”。

此外，多位法学专家提醒，在大学生诉迪士尼一案尚未结案之际，我国司法体系在民商事案件审理中包含“诉调结合”等选项，调解本身也有经验可循。无论法院最终判决如何，主题乐园如何真正做到尊重每一位游客，依法合规处理好与消费者的关系，都值得主题乐园行业进行反思，并加快全行业的服务改进。

据了解，上海市区两级市场监管部门等针对相关焦点问题也正加紧研究，进一步规范各环节。