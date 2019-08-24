昔日“中国鞋王”富贵鸟黯然离场 退市在即背30亿人民币债务

一个老牌企业正面临退市危机，它就是曾被称为“中国鞋王”的“富贵鸟”。由于债台高筑，在经历了三年的停牌后，今天（24日）是富贵鸟公司股份的最后上市日期，而股份的上市地位将于8 月26 日上午9时起取消。

据央视新闻24日报道，该企业负责人称，近年来富贵鸟的经营面临严重问题，因此不得不通过缩小规模，来控制成本。

富贵鸟股份有限公司常务副总经理吴海民称，该企业在2014年时并没有意识到市场的变化，反而是放缓了研发的进度；电商的迅速发展，也对他们相对传统的营销模式造成了冲击。

他认为，在主业上面，该企业没有聚焦非常多关注，导致在行业的经营模式上，没有随着行业变化进行迅速转变。

央视评论称，真正压倒富贵鸟的，除了产品研发和销售疲软外，还有企业不断跨行业投资带来的巨额负债。

为了寻找新的业务增长点，富贵鸟将眼光放在了金融领域上。但由于缺乏经验、投资数额巨大，公司资金链断裂。为了补充公司资金，富贵鸟开始对外发债，而这也再一次加重了公司的生存危机。

无锡和睿清算事务所有限公司副总经理杨志清介绍，截止2019年7月26日，富贵鸟的资产总值价值类型，是破产清算状态下的价值类型，是3.03亿元（人民币，下同，0.59亿新币）。现在有表决权的普通债权额是30.8亿元，从这个角度来看，它现在是资不抵债。

面临巨额债务，富贵鸟目前面临破产清算或者是寻找新的债权人接盘。对此，福建省泉州市中院表示，将会在近期裁定最终的结果。