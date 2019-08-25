新闻联播八连发 中国强硬回应促美停止错误做法

中国央视新闻联播8月24日晚间以13分钟的时长播报了八条中美相关新闻。对美国宣布将提高对约5500亿美元（7629.05亿新币）中国输美商品加征关税的税率作出强硬表态。

据澎湃新闻报道，新闻联播引述中国商务部的发言，表示对美国此举坚决反对，这种单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径，违背中美两国元首共识，违背相互尊重、平等互利的原则，严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序，必将自食其果。

新闻联播称，《人民日报》也会在25日发表钟声文章，题目是《中国坚定反制的立场决不动摇》。文章说，世人皆叹，美国一些人竟然继续违背中美两国元首共识，违背相互尊重和平等互利原则，毫不戒惧作为世界最大经济体的行为失范，将对国际秩序、世界经济带来破坏性后果。

新闻联播引述新华社24日的评论《经济有韧劲是中国坚决反制的最大底气》。文章指出，“一年多的中美经贸摩擦让我们更加坚信，中国经济的强大韧劲和巨大潜力，是我们坚决反制的最大底气，也是我们无惧风雨奋勇向前的信心所在。”

该媒体回顾了中国国务院23日晚的两个公告，即决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。此外，自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

新闻联播还引述了总台国际锐评发文《以理性反制坚决回击非理性施压》，文章称，这是中国为应对美国单边主义和贸易保护主义，不得不采取的必要反制举措。美国三大股指均应声下挫，恰恰说明市场对中美经贸摩擦升级的担忧。情急之下，美方有人扬言要升级关税报复，最高税率达到30%。这种非理性的表态，显示出其对中国坚决反制的措手不及，企图通过继续耍横对中国极限施压。

《光明日报》也刊登文章，《中国骨气、中国底气、中国志气——应对中美经贸摩擦定力之本、信念之源》。文章强调：只有重温中国发展背后的骨气、底气与志气，才能明白什么叫做“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”；只要坚定中华民族固有的骨气、底气与志气，正视困难、沉着应对、精准施策，就一定能在这场意志较量中保持战略定力，赢得正义与公理的最终胜利。

新闻联播还引述专家们的观点表示，中国此次发布的反制措施内外兼顾，考虑周全，是用理性克制实施的精准反制。比如，反制措施充分考虑了反制效果和加征关税后的可替代性问题。反制措施没有将药品医疗器械等产品纳入此次加征关税清单。降低了对中国人民生活和企业的影响。