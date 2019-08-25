港澳研究会会长：香港有沉沦危险

全国港澳研究会在深圳举行专题座谈会，提及香港近期局势及反修例示威风波。

据《星岛日报》25日报道，全国港澳研究会会长徐泽警告，香港最近发生危害国家及香港根本利益的暴力事件，如果任由示威暴力蔓延发展，香港有沉沦的危险，故必须依法惩治毁掉香港法治的犯罪活动，绝对不能姑息，“这是一场要守护‘一国两制’，还是要毁掉‘一国两制’的决战。”

专题座谈会以重温已故国家领导人邓小平关于香港问题的重要讲话为主题，讨论维护以《宪法》及《基本法》为基础的特区宪制秩序。

徐泽提出，要解决当前香港问题之道，必须在《宪法》及《基本法》共同构成宪制基础的特区宪制秩序上深化认识。他强调，对于要从根本上毁掉特区宪制秩序、毁掉香港法治的犯罪活动，绝不能姑息。

基本法委员会副主任谭惠珠形容，近日香港发生的事件冲击“一国两制”，有颜色革命特征、有恐怖主义苗头，中央有权力及责任介入香港事务。“现在果然出现损害香港根本利益的事情，有干扰破坏的力量，中央也会本着维护香港利益，去行使它的权力。”

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，中央若出手平定香港动乱，不代表“一国两制”结束，旨在履行国家对香港的责任，惟由特区政府自行妥善平息香港情况才是最好结局。