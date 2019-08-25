港政务司长张建宗：学校不是表达政治主张的地方

反修例风波持续。有香港学界计划于9月2日开学日发动全港罢课。香港政务司长张建宗25日在政务司官网发表题为《新学年新开始多对话寻出路》的网志，对罢课呼声表示发对。

该网志写道，经历过这个纷扰的暑假后，在距离开学尚余一星期的日子。令其深感难过及不安的是，有部分人鼓吹校园罢课，这会令到宁静、和谐、安全和包容的学习环境受到破坏，对学校和师生造成巨大压力。

他强调，学校绝不是表达政治主张或诉求的地方，更不应成为政治角力的场地。任何成年人都不应该向仍在求学的孩子，灌输某些政治议题的个人看法，甚或威迫利诱他们参与政治化的活动，把政治凌驾教育之上。

他写道，罢课行为只会干扰学校的日常运作和剥夺学生的正常学习机会，将社会崩紧气氛延至校园，影响学生学习情绪，对我们的下一代的健康成长绝无好处。

他提到，面对这种情况，不少家长担心子女可能会因立场不同和意见不一，或因为家人的职业和背景等而令他们在学校被仇视欺凌，甚至被暴力行为胁迫。政府和学校对于任何校园欺凌都坚持“零容忍”立场。他呼吁社会各界以保护儿童为大前提，拒绝把政治争拗带入校园。

他提到香港特首林郑月娥20日提出构建“对话平台”，表示政府会以最大诚意与各界坦诚对话，热切期望社会回归平静。