中国国产航母海试四日变22日 专家称交付指日可待

中国首艘国产航母完成第七次海试，23日返回大连造船厂。本次试航自8月1日起，持续长达22天，是其自下水以来最长的一次。

据《大公报》24日报道，有专家认为，完成这次海试，国产航母距离交付已指日可待。

辽宁海事局分别在8月2日和8月3日发布0154号和0159号航警。前者显示8月4日至10日，在渤海某四点连线海域执行军事任务；后者则将黄海北部海域的禁航期延长至22日18时。

由此推测，自8月1日驶离船厂后，国产航母在黄海北部进行了短暂测试便北上渤海。有商业卫星图片显示，航母5日已出现在渤海中部海域展开试航。与此同时，辽宁舰6日亦离开青岛母港，直至16日方才返回。

分析认为，辽宁舰此间北上与国产航母汇合，联合展开了舰载机起降训练。就在辽宁舰返回青岛母港后的8月17日，国产航母在黄海北部进行了连续高速转弯试验。卫星图显示，航母在海上开展了“安德森迴旋”测试，画出三圈完美弧线。

“安德森迴旋”是舰艇的最小半径转弯测试，是要验证倾斜是否会对甲板上的舰载机或内部物资造成影响，是航母等舰艇实际航行能力、操纵性能的关键性指标。

军事专家认为，不同于前六次对航母某系统展开验证试验，第七次海试是整合多种任务，由海军主导的整体验收试验。国产航母距正式交付已指日可待，大概率将在国庆节前服役。