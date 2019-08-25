被发现和大陆“天网”承办商同名 智慧灯部件商：两家无关系

香港的“多功能智慧灯柱”引发部分市民对隐私问题的担忧。昨天（24日）的观塘游行更有示威者推到数个智慧灯柱。香港众志昨天在社交网站发帖文，称智慧灯柱的一个部件商和大陆“天网”承办商同名。该部件商之后澄清两家公司没有股权或从属关系。

据《明报》报道，香港众志贴文称，蓝芽定位器“SPLD01”制造商“TickTack Tech”，与中国大陆“天网”工程承办商之一上海三思路灯同名。TickTack Technology Limited（讯科系统有限公司）今天在公司网站发声明，澄清与上海三思没有任何股权或从属关系，称公司两名股东、董事及所有员工均为土生土长的香港人。

该公司又声明，公司网站提及的路灯控制系统，是为其他香港本地、中国大陆及外国供应商客户测试的其他项目，并无应用香港智慧灯柱项目，而测试功能只限于照明开关。

另外，一名自称是负责智慧灯柱外形和结构的项目主管在社交网站发帖，表示智慧灯柱因技术限制等问题，不能用作扫描身分证和人面步姿识别。

他对灯柱被拉倒表示心痛，形容是“对香港科技界一个打击”，指出项目能给予香港小型科技公司一次与本地研究机构、各大学、科技巨头等的少有合作机会。