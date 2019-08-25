【荃葵青游行】荃湾对峙 港警开枪驱散示威者

反修例风波愈演愈烈，再有香港市民今日（25日）发起荃葵青集会游行，于下午2时30分在葵涌运动场集合，3时起步，前往荃湾公园终点集合场地，路线已获警方发出不反对通知书。游行将于晚上7时结束，参加者可于荃湾公园集会至晚上8时。

【21:49】香港抗争者今天晚间在荃湾与警察对峙，期间有警员开枪驱散示威者。

据香港01报道，警方新界南总区（刑事）警司梁国荣回应传媒提问，指早前有暴徒在二陂坊一带大肆恶意破坏，期间有颇多暴徒向警员施袭，有五名警员受伤及送往医院治理

他承认曾有警员“应该”开了一枪，初步了解属军装警员，解释是因“生命安危受到威胁”，但也当时不在场及目前未有准确资讯，故不知共开多少枪及是谁开了枪。

梁国荣强调，警员以最专业手法处理，以保障市民生命安全。

从网上流传的视频与外电照片看，大批示威者围攻四名警员，其中三名警员都拔出了手枪。视频画面则听到一声枪响，示威者立即后撤，没有人被击中。

【21:15】香港01：香港警方新界南总区（刑事）警司梁国荣回应传媒提问，指早前有“暴徒”在二陂坊一带大肆恶意破坏，期间有颇多“暴徒”向警员施袭，有五名警员受伤及送往医院治理。他承认曾有警员“应该”开了一枪，初步了解属军装警员，解释指是因“生命安危受到威胁”，但指当时不在场及目前未有准确资讯，故不知共开多少枪及是谁人开枪，他强调警员以最专业手法处理，以保障市民生命安全。

【21:10】东网：香港警方证实有警员向天开枪警告。

【20:10】香港01：有两名警员被示威者追打，其后有多名警员增援，有警员曾拔枪。

【18:55】东网：警方水炮车一度发射水柱。

【17:50】明报：两架俗称“水炮车”的人群管理特别用途车辆抵达示威者与警方对峙现场。

【17:35】香港01：示威者在杨屋道向警方防线推进，警方举黑旗。随后警方施放多枚催泪弹。有线电视记者中催泪烟，眼睛不适。有示威者向警方防线方向投掷汽油弹和砖块。

【17:21】香港01：警方在杨屋道第三次举黄旗，呼吁现场人士离开。在联仁街对峙现场，大部份示威者十分钟前已离开。

示威者站在路障后和警察对峙。（路透社）

【17:17】香港电台：警方在杨屋道向前推进，并于如心广场附近布防。警方一度举起黄旗警告，呼吁现场人士立即离开。在杨屋道与众安街交界，示威人士设置路障，与警方隔着一段距离对峙。

另一方面，在联仁街靠近杨屋道的地方，示威者架设路障，防暴警察在联仁街近沙咀道对峙。警方一度举起黄旗，要求示威者停止使用激光。

防暴警察手举盾牌保持警戒。（路透社）

【16:54】香港01：警方发声明警告，示威者立即停止所有违法行为，呼吁在场其他人士立即离开，将会于短时间内清场。

媒体人士在路边调整防毒面具。（路透社）

【15:55】《明报》：多名示威者拆毁铁栏，拖行至德士古道工业中心对面设置路障。禾笛街停泊至少11辆警车，现场消息指警车上有备圆盾的防暴警、速龙小队及便衣警。

示威者扛着竹竿，准备用其设置路障。（美联社）

【15:40】《南华早报》：一名警方消息人士称，高级官员已同意，若情况恶化（if the situation deteriorates）可以出动水炮车。

【15:37】综合香港01和香港电台：荃葵青游行队伍龙头抵达终点荃湾公园。参与游行的人数众多，目前杨屋道的两个方向的行车线已被游行人士占满，他们撑伞向终点荃湾公园进发。防暴警察在近杨屋道街市附近布防

参与游行的队伍人数占满杨屋道的两个方向的行车线。（路透社）

【15:25】《明报》：起点葵涌运动场内看台坐满游行参加者，部分人需要站在跑道上等候出发，该报记者目测有近千人出席。

【15:22】《明报》：“警员亲属连线”在中环爱丁堡广场举办“还警于民”集会，逾百人在风雨中表达诉求，要求政治问题政治解决，促请成立独立调查委员会。有警员家属在场。

一位儿童在家长的陪同下参与集会，她手里举着“还警于民”的标语。（美联社）

【15:01】香港01：游行队伍出发后，仍有大批游行人士穿过兴芳路前往葵涌运动场起步点，由于人数众多，现场交通挤塞。

游行队伍出发，市民走出葵涌运动场。（法新社）

【14:55】香港01：有示威者在高芳街设路障，以便游行人士前往葵涌运动场起步点。现场一直下雨，仍有近千市民在看台和跑道上集合。由于运动场内人数太多，游行队伍较原定时间提早数分钟出发。

【14:00】《明报》：在葵芳站有市民阻碍关站，一度与现场警员发生冲突。

荃湾站已经落闸，一位香港市民撑伞走过，望向闸门另一侧的保安人员。（法新社）

【11:30】《星岛日报》：香港地铁表示，因应有公众活动进行，荃湾线葵芳站、荃湾站下午1时30分起暂时关闭。