【还警于民】有警员家属呼吁市民勿以偏概全

反修订《逃犯条例》示威浪潮持续，屡现警民冲突，“警员亲属连线”今午（25日）在中环爱丁堡广场举办“还警于民”集会，逾百人在风雨中表达诉求，要求政治问题政治解决，促请成立独立调查委员会。

据《明报》报道，现场有不少警员家属参与。27岁陈先生的父亲任职警察，他对近日“黑警死全家”口号在游行示威中不绝感到难过，认为不少人已标签警察是坏人，希望市民勿以偏概全。

陈先生与家人居住于警察宿舍，他形容家人都担心及感到压力。他说，当别人知道他的父亲任职警员，“就觉得我是蓝丝，但其实我也是中立，我们有自己思考”。

他说，明白警员要执法，但也觉得有部分警员使用过分武力，例如打人及将示威者在地上拖行。他希望警察少说话，多控制情绪。

一名李太（化名）希望以家属身分现身说法，她的儿子虽未有在反修例冲突前线执勤，也有感警方使用过分武力。

李太形容，“大家好伤心，是香港人打香港人”，认为警员成为政治磨心，示威者将对政府的愤怒迁移至警员，警员也将情绪发泄在市民，“最应该要负责的人是林郑月娥（香港特首）和政府”。她促请政府成立独立调查委员会，全面调查事件，包括警察与示威者。她也希望儿子能成为一个有尊严的警察。

“警员亲属连线”呼吁警队高层制订适切处理集会人士的行动方针，以减少冲突，希望成立市民与警员真诚沟通的平台以修补警民撕裂。他们恳请前线警员克己自律，不徇私、不畏惧、不怀恶意地公平执法。