中国强化黑土地保护 推广秸秆还田免耕技术

在中国吉林长春举行的第十二届中国-东北亚博览会上，上百位官员和专家会聚，探讨中国东北黑土地保护和可持续利用。目前秸秆还田免耕技术，已在中国东北四省区示范推广超300万亩。

据新华社25日的报道，中国农业大学教授李洪文介绍，东北黑土地还面临严重的风蚀、水蚀，已对粮食生产和生态环境造成影响，改变传统的耕作模式是保护黑土地的关键。

多位专家和学者分享了中国在保护黑土地方面的一系列探索。

十几年前，中国农业大学和中国科学院的专家在总结国外保护性耕作技术经验基础上，开始在中国东北地区试验秸秆覆盖还田免耕耕作制，探索适合中国的黑土地保护性耕作技术。

中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员关义新说，经过多年试验，秸秆覆盖还田免耕技术对提高土壤有机质含量，提高农作物抗灾能力，减少土壤风蚀等方面效果明显，是保护黑土地一项较为全面的解决方案。

东北地区现在已带动上万农户参与秸秆还田免耕技术的应用，累计推广这一技术的面积超过300万亩。

中国的黑土区位于东北地区，是世界三大黑土区之一。在过去的几十年里，广泛种植玉米等作物，成为中国粮食主产区。但几十年的掠夺性耕种和过量使用化肥，东北耕地的黑土层变薄，土壤有机质含量下降，农作物抗灾能力减弱，生态环境逐渐变差。