《人民日报》头版刊文：人民领袖爱人民

今天（25日）出版的中共中央机关报《人民日报》头版头条刊出标题为“人民领袖爱人民”的文章，侧写中共总书记习近平近期到甘肃考察调研，与当地民众互动的过程。

原文如下：

8月19日，习近平总书记到甘肃考察调研的消息公开后，甘肃人民都在翘首期盼：能不能遇到总书记？能不能跟总书记握个手？能不能向总书记问个好？

考察第一天，当习近平总书记出现在敦煌莫高窟时，敦煌顿时一片沸腾，来自大江南北的游客激动不已，纷纷涌上来，争相同总书记握手，向总书记问好。“总书记好！”“习主席好！”“总书记辛苦啦！”问候声此起彼伏。

总书记主动走上前，同大家亲切握手。一双、两双、无数双激动的手伸过来，总书记用他有力而温暖的手一一接过。远处的游客热情欢呼着，习近平频频向他们招手致意，表达着他对人民的热爱……

历史的瞬间，定格了一幅珍贵的历史画面：人民的领袖人民爱，人民的领袖爱人民。

之后，嘉峪关、高台县、山丹县、古浪县、兰州市……总书记一路走来，人民群众一路簇拥着、欢呼着。

20日中午，临近13时，习近平总书记结束在中国工农红军西路军纪念馆的考察，车队驶进高台县的人民路。

道路两侧，闻讯赶来的群众挤得里三层外三层。“总书记辛苦了！”“祖国万岁！”“中国共产党万岁！”欢呼声、呐喊声响彻云霄。

总书记临时停车，下车走向人群，数千群众围拢过来，握手、挥手，短短几分钟，人民路变成了欢乐的海洋。微信上飞快传递着总书记同大家握手的照片，没能赶到现场的网友感慨：“隔着屏幕都激动”，“发自内心的爱”……

在山丹，总书记正在培黎学校考察，乡亲们赶来并静静等候在培黎学校的大门外。当总书记考察结束准备离开时，聚集在校门外的群众爆发出阵阵欢呼声。看到这一幕，总书记停下脚步，高声向群众问好，频频向群众挥手致意。

在兰州，考察黄河治理兰铁泵站项目点后，总书记正要上车，看到街道对面聚集了大批群众，总书记绕过车，走到街道中央，隔着护栏向群众挥手……

一路上，人民群众的质朴和对领袖的热爱让人动容，总书记对人民群众的深情厚爱也感染着人民群众，包括身边的每一位同志。

不封路、不扰民，这是习近平总书记在党的十八大后给考察出行定的一条规矩。敦煌莫高窟、嘉峪关关城，游客参观游览并没有因考察而受影响，还有不少观众同总书记一道听讲解。黄河岸边，听取黄河治理和保护工作汇报时，旁边的街道上车流不息，市民往来如织。

网上因此有了总书记各个视角的照片，俯拍、仰拍、侧拍，有的群众一手举手机，一手同总书记握手，留下了宝贵的自拍照。一些群众为能同总书记握手而跳了起来，有的还流下了热泪。几乎所有照片，总书记都在微笑着……那是人民领袖面对人民的表情。

在建党近百年的历史时刻，人们都在追问：中国共产党从哪里来、要到哪里去？习近平总书记再次以行动告诫全党：从人民中来，到人民中去。无论走多远，中国共产党都不能忘了来时的路，中国共产党为民爱民的本色永远不能褪色。

从陕北小村庄梁家河走来，一步一个脚印，他熟悉老百姓。每当面对群众，总书记总是谦虚地说，我是人民的勤务员。在古浪县富民新村李应川家唠家常，听说李老汉养了羊，习近平总书记问，是小尾寒羊吧？乡亲们一听就知道总书记是“内行人”。八步沙林场，习近平总书记拿开沟犁干活，林场职工一看动作，就断定他是“老把式”。总书记曾叮嘱地方官员，不要上下糊弄“堆盆景”，我在地方工作多年，一眼就能看出来。

黄河岸边，市民们讲起了幸福感，习近平总书记幽默地说，你们幸福的一个原因还有兰州拉面。几十年前梁家河的老百姓最大的心愿是“能吃顿肉”，习近平总书记一直惦念着。正是因为这种对人民的深厚情怀，党的十八大后，他决心让全国贫困群众都摆脱贫困，以前所未有的力度实施脱贫攻坚，书写了人类反贫史上难以置信的奇迹。他说，我强调钉钉子精神，这件事我也要以钉钉子精神去抓。

这一次，总书记在富民新村看望了从山区移民搬迁下来的乡亲们。李应川一家一五一十给总书记汇报，医保、社保、蔬菜大棚的政策补贴……数着数着眼泪都要落下来。李老汉还珍藏着山上的土坯房老照片，今昔对比，直感叹日子太幸福。总书记说，“你们高兴，我们也高兴，共产党就是为人民服务的，就是为老百姓办事的，让老百姓生活更幸福就是共产党的事业。”

第二天的省委和省政府工作汇报会上，习近平总书记再次提到了李老汉一家，提到了朴实的乡亲们：“水能载舟亦能覆舟。我们这个船啊，有人民的海洋牢牢托着。永远不要失去民心，永远要想着给老百姓办事，共产党要做的就是这个事。”