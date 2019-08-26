36人在反修例示威中被捕 涉嫌非法集会等

香港昨天（25日）再度爆发反修订《逃犯条例》示威者与警员对峙冲突的事件，当地警方在这起事件中逮捕了36人，最年轻为12岁。

据港府新闻处网站发布的消息，警方共拘捕29名男子及七名女子，年龄介于12岁至48岁，被捕的36人涉嫌非法集结、藏有攻击性武器及袭警等。

此外，有15名警务人员受伤，需要送院接受治疗。

香港医管局则说，截至昨晚11时30分，各区冲突共有22人被送往公立医院急症室，其中一名男子情况严重，12名男子情况稳定，其余八男一女经治理后出院。

综合香港01和《明报》报道，香港警方深夜也召开记者会，除了公布被捕人数之外，公共关系科高级警司余铠均先也播放有关警员向天开枪的短片。

短片显示，多名示威者先破坏警车，之后警员下车，数名警员再被一群示威者攻击，有警员曾跌底但仍被攻势。最后六名警员举枪，一名警员向天开枪示警。

余铠均解释，警员的行为是为了保护自己，开枪后无人受伤，并称警员当时生命受威胁，警员“英勇、克制”，属合理武力，“无选择下最好的选择”。

她也谴责示威者是“极暴力暴徒”，已“超越文明社会可以接受的底线”。

港府发言人在回应昨日的示威时指出，示威者当天以砖块​​、铁枝等肆意袭击警务人员，并向警车和警务人员多次投掷汽油弹。

发言人说，另有示威者在葵涌运动场取下中国国旗，并肆意践踏，行为挑战国家权威，也涉嫌触犯《国旗及国徽条例》。

发言人也称，一群激进示威者晚间以暴力破坏多家位于荃湾的商铺，到场处理的警务人员一度被多名暴徒袭击，在生命受到威胁的情况下曾向天鸣枪示警。

港府指出，“激进示威者升级的违法及暴力行为不但令人发指，更将香港推向极为危险的边缘，特区政府予以严厉谴责，警方亦会严正追究。”