姆努钦：特朗普和习近平已在贸易方面成为“敌人”

美国财政部长姆努钦在美国总统特朗普宣布提高对华关税税率几天后接受采访，对中美贸易形势作出了解释。

综合彭博社和福克斯新闻报道，和特朗普一同出席G7峰会的姆努钦介绍，特朗普和中国国家主席习近平虽然在贸易方面已成为“敌人”，但在其他领域关系良好。

他说，“习主席仍是他的朋友。 但在金融和贸易问题上，我们已经变成敌人，我们没有取得进展。”

姆努钦还表示，他仍在“某种程度”上期望中国能够和美国达成全面的贸易协议。

此外，特朗普出席七国集团领导人会议时，被问及是否对中美贸易冲突升级有第二个想法时，回应道，当然会，他做每件事都会反思。这番说话引起外界猜测特朗普是否后悔提高对华关税。白宫随后澄清，特朗普没有对提高关税感到遗憾，唯一的遗憾是没有把关税提得更高。姆努钦也对该问题进行了澄清。

姆努钦指出，特朗普“在这个问题上一如既往地坚定”。

他补充道，与中国进行“自由，公平和互惠贸易是总统的一个主要目标，他将尽一切努力实现这一目标。这包括计划对中国的制裁，以及处理中国的报复行动的意愿。”

另外，白宫国家经济委员会主任库德洛坚称，美国和中国的谈判还在进行中。

库德洛面对CNN的采访时说，“中国和美方之间的对话仍在继续，谈判仍在继续”，“美方将继续计划在9月接待来访的中国官员。 ”





