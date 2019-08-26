中美对峙升级 离岸人民币周一触历史新低

面对中美双方关税对峙进一步升级，离岸人民币兑美元周五纽约时段大跌。

据彭博社报道，离岸人民币兑美元在北京时间周一（26日）凌晨一度跳空下探触及7.1926的历史新低，后部分回吐贬幅。在岸人民币开盘后可能亦呈现“膝跳反应”。

FXMT首席外汇分析师艾哈迈德（ Jameel Ahmad）在采访中认为，“中美关系近期已经大为恶化，短期很难看到潜在修复的可能，投资者要准备好未来几天人民币汇率不断创出新低。”

不过 ，也有观点认为人民币不会急跌 ，瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰周六表示，人民币汇率可能会继续下跌，如果中国央行不守住7.1，大概汇率会先跌到7.15。他并补充，市场此前对中国的反制措施都有预计，因此估计汇率不会“崩盘”，料官方会维持人民币有序贬值，贬太急反而对中国不利。

境内外人民币在8月初一举破7后，中国央行通过中间价逆周期调控、发声维稳等方式控制人民币的贬值节奏，近日也出现中资行收紧离岸人民币流动性的情況，同时也有中资大行在即期和掉期市场间或提供美元流动性。上周后三天人民币兑美元中间价亦呈现强于市场预期的态势。

麦格理证券驻香港中国经济研究主管胡伟俊周六说道，“人民币当然会有贬值压力，但我们不觉得会有一个急速贬值，因为考虑到大幅贬值带来的副作用，比如资本外流，监管层会注重保持人民币与其他货币的平稳，人民币的跌势可能和其它新兴市场货币差不多”，“至于贸易战，我觉得还是看经济和市场，如果经济不好，年底前还是可能缓解的。”