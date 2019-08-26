一港商因雇员人身安全受威胁将停止向港府供智慧灯部件

香港24日的观塘游行期间，有示威者拆毁智能灯柱，并质疑灯柱内有秘密监控市民私隐的电子零件。智能灯柱其中一个蓝牙组件的本地供应商讯科系统（TickTack Technology）因鉴于公司董事的家人及雇员受到人身安全威胁，决定将停止向港府供智慧灯部件。

据香港01报道，讯科系统声明，表示有鉴于该公司董事的家人及雇员受到人身安全威胁，及香港公众对公司的项目服务有疑虑，因此决定完成支援现时已安装的50支灯柱的相关工作后，停止供应及安装港府的智慧灯柱项目的其他智能装置。

该公司希望此举能平息市民及客户的疑虑，并集中改善内部网络安全及管理。

对于有人质疑该公司和中国大陆“天网”计划有关，讯科解释，早前更新网页内容时，内部人员误把另一个仅供客户测试的传统路灯开关控制系统，连结至于公司网页相同的公域名，有关控制系统是由上海三思提供，由于客户对保安的要求，遂要求三思提供安装档，由讯科人员布置于和公司主页伺服器相同网络的本地伺服器，因此上海三思并没有相关伺服器的存取权限。

讯科续称，该公司网页连结提及的路灯控制系统，并没有应用予香港智慧灯柱项目。该系统是为其他客户于传统路灯上测试的项目，而测试功能也仅限于照明开关，与现时政府智慧路灯的项目无关。

讯科强调，与上海三思并无任何股权或从属关系，本公司两位股东和董事及所有员工为土生土长的香港人，从来没有在中国大陆拥有任何公司股权，或与任何中国大陆公司有从属关系。

而当日有示威者拆毁智慧灯柱后，发现一个型号为“SPLD01”的零件，制造商为TickTack Tech（讯科系统），其后网上有传该公司和一家叫上海三思的中国大陆公司有关，还有指上海三思曾参与中国大陆的“天网”监控工程。