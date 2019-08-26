《环球时报》：部分无良报道抹黑港警形象

中国大陆官媒《环球时报》发表社评“暴徒和无良报道者阴毒陷害香港警察”，批评部分无良的报道者不展示暴徒的恶行，却抓拍警察被迫举枪的镜头，抹黑警察的形象。

据《环球时报》26日发表的社评，社评回顾了过去两天香港的暴力示威，描述道，“一些极端的蒙面暴徒向警察扔燃烧瓶，打砸警车，甚至对一个只有几人的警察群体进行围攻，严重威胁到他们的人身安全，导致有警察被迫在现场鸣枪示警。”

社评指出，星期天（25日）有一个视频在香港网上被热传，它反映警察踢了一名跪在地上的示威者一脚。该视频只有短短几秒钟，把前面和后面的情形都给剪掉了，试图用这个没头没尾的动作抹黑警察形象。

社评形容，新的暴力行动变得更加歇斯底里，形成了对警方的一场“大碰瓷”，迫使警方升级自卫行动，由不公正的报道者渲染成警方对示威者“无理、残酷的镇压”，进一步点燃部分公众的情绪，促使局势持续增温。

社评批评道，这是一群不仅恶毒、而且非常阴毒的暴徒，一些无良报道者在默契地与他们合作，欺骗世界舆论。从暴力示威一开始发生，打击目标就指向了香港的警队。香港激进舆论的抹黑重点也是警察的执法。

对于这个周末将举行的“8·31大游行”，社评称，香港警察将面临更严峻的考验。社评表示，他们将为香港市民和香港奉献忠诚，向全世界的同行展示，无愧于警察这一职业。