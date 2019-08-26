新华社再批黎智英：中国土地上岂容其公然叫嚣颠覆国家

中国官媒新华社18日曾发表评论，指责香港壹传媒创始人黎智英反中乱港，形容其是一个教唆暴力犯罪的“乱港头狼”。今天（26日）新华网再发表社评，称黎智英公然叫嚣、煽动颠覆国家，已到无以复加的地步。

以下为社评原文：

香港暴力活动的组织策划者黎智英又在自家媒体上大发妄言恶语，肆无忌惮歪曲事实真相、攻击中央政府。这个“祸港四人帮”的头号丑角在香港这块中国的土地上公然叫嚣、煽动颠覆国家，无良无耻、无法无天已到无以复加的地步。

黎氏的蹩脚恶文先拿国泰航空解雇被控暴动罪的机师说事，用“白色恐怖”污蔑、攻击中央政府。这不仅是罔顾事实，更是罔顾人命！飞行员参与激进暴力活动，引起香港市民和进出香港旅客对自身安全的深切担忧。但在黎智英之流眼中，关天人命丝毫不重要，只是其谋取政治私利的牺牲品。他们指挥暴徒凌虐市民和旅客，凿凿事实已充分证明谁才是“恐怖制造者”。

在其最新炮制的歪理邪说中，黎智英可谓再明显不过地“袒露己心”。别人的命算什么，他自己“保命”才是“当务之急”。此人文中通篇充斥美西方“唱衰中国”和“中国威胁论”的陈词滥调，从“中国经济下滑，内忧外患”，到“中国若成为最大经济体，世界将永无宁日”，且不说脱离事实、毫无逻辑、自相矛盾，更“有趣”的是其还教育起自己的外国主子，批评“以美国为首的西方阵营偏离原有意识形态，堕落于胡闹中”，进而告诫自己的“老板”：“西方阵营的思想和制度的优越性再次遭到威胁”。这就是“怕了！急了！”——一个“卒”担心被“丢车保帅”，绑架不了香港最广大市民，又想绑架自己的美英“主子”了。

一边企图继续诓骗香港同胞，一边大肆攻击中央政府，一边向美西方外部势力摇尾乞怜，黎智英真是“黔驴技穷”，真当全世界都是他的“掌中玩物”了！

光明与黑暗必须作彻底的斗争，切勿将纵恶当作宽容，切勿姑息数典忘祖、伤民作乱者！疾恶当如仇！