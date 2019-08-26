有联署吁港府颁布辍学令：开除罢课逾三天的学生

香港反修例风波未有平息迹象，下周一（9月2日）开学在即，香港大专院校及中学的学生酝酿开学后罢课。网上有人发起联署号召，要求港府和学校将罢课超过三天的学生作退学论，予以即时退学。该号召信没有说明发起人的身份，目前参加联署的人数也不可知。

据网上流传的联署号召，号召信呼吁政府颁布教育师署法例或辍学令，要求学生罢课超过三天作退学论，校方将罢课学生开除。

信中写道，不论大学还是中学教育都受纳税人资助，学生的本份就是学习。如果学生认为有其他事情比学习与上课更重要，就请即时退学去做他们觉得更重要的事情。腾出来的学位可以给那些真正希望学习的人，避免浪费宝贵的社会资源。

以下为联署号召信原文：

教育师署法例/辍学令，学生罢课超过三天作退学论，校方务必将罢课学生开除，免纳税人再承担所付出过一切，以助学生成为祸延社会暴徒。

*联署要求所有参加罢课的学生即时退学*

不论大学或中学教育都是受纳税人资助其学位的。而作为学生的本份就是学习。如果他们觉得有其他事情比学习与上课更重要，那请他们即时退学去做那些他们觉得更重要的事情。腾出来的学位就可以给那些真正希望学习/读书的人。避免浪费宝贵的社会资源。所有联署人现在一致要求特首及各院校校长开除这批参加罢课学生的学籍。