中国修改土地管理法：明确界定了国家征收土地权

十三届中国全国人大常委会第十二次会议今日（26日）在北京闭幕，会议表决通过了关于修改土地管理法、城市房地产管理法的决定，在土地征收方面做出了完善。

据中国网报道，中国自然资源部法规司司长魏莉华出席发布会时介绍，新修的法案在土地征收方面做出了三个完善。

首先，原来国家为了公共利益的需要可以征地，但什么是公共利益？长期以来没有明确的法律规定。这次作出了明确的界定：因军事外交，政府组织实施的基础设施建设、公益事业、扶贫搬迁和保障性安居工程，以及成片开发建设等六种情况确需要整地的可以依法实施征收。

土地管理法还首次明确了土地征收补偿的基本原则。增加了农村村民住宅补偿和社会保障费，从法律上为被征地农民构建了一个更加完善的保障体系。

此外，该法案完善了土地征收程序，把原来的批后公告改为了批前公告，使被征地农民在整个过程中有更多参与权、监督权和话语权。

在集体经营性建设用地入市方面，农村集体建设用地进入市场没有了法律障碍，可以由农村集体经济组织以外的单位或个人直接使用，使用者还可以进行再次转让。

魏莉华形容，这是土地管理法一个重大制度创新，取消了多年来集体建设用地不能直接进入市场流转的二元体制，为城乡一体化发展扫除了制度性的障碍。

另外，这次修改允许已经进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地。如果农民不愿意退出宅基地，地方政府不能强迫其退出宅基地，必须是在自愿有偿的基础上。