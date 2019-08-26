马化腾：将成立和长安汽车合资公司搭载车联网操作系统

去年9月30日，腾讯宣布新一轮战略升级与组织架构调整，提出“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今天（26日）形容实体产业的竞争不再是单打独斗，各个实体产业正在与信息产业结合，形成新搭档来参与竞争。

据《新京报》报道，马化腾在2019智博会开幕式暨大数据智能化高峰会上发言，腾讯和重庆长安汽车不断磨合，要实现“人-车-店-厂”之间的智慧连接，还要推动整个汽车产业链，进行智能网联化升级；同时合资成立“梧桐车联”合资公司，推出了搭载腾讯生态服务能力的车联网操作系统，并开放给各大汽车厂商使用。

他形容，“汽车产业正在面对百年未有的大变局。5G技术的应用、人工智能的落地、新能源的替代、智慧城市的治理等，正在推动跨界协作，特别是信息产业与汽车产业的融合创新，构建了新的车联网生态。”

位于重庆两江数字经济产业园的腾讯西南总部大厦8月25日宣布正式启用，可容纳员工三千人。从2013年起，腾讯开始在重庆投资建设腾讯（重庆）云计算数据中心，总投资超过100亿元人民币（19.44亿新币），目前正在抓紧二期建设，建成后将成为西部地区最大的单体数据中心。

腾讯与长安汽车今年4月宣布成立联合创新中心。本届智博会上，长安汽车跨界携手腾讯，联席展示了具备微信车载版功能的梧桐Tinnove系统、腾讯智慧4S店解决方案等一系列智能化建设成果。