汽车行业团体警告：中国复征汽车关税将使美国工作岗位流失

日本、德国和韩国汽车业者组成广泛联盟的领导人警告称，中国再度对美国汽车开征惩罚性关税，将会损及美国汽车对中国出口，并令美国工作岗位面临危险。

据路透社23日的报道，汽车行业团体Here for America主席博泽拉（John Bozzella）在一份声明中称，“针锋相对的关税，在缺乏有意义的协商下，正对美国汽车产业造成伤害。”该团体成员包括大众汽车(Volkswagen）、戴姆勒(Daimler AG)及宝马汽车(Bayerische Motoren Werke AG)。

博泽拉补充道，“中国2017年最初开征这些关税的时候，美国的成车出口就下滑50%。我们不能让这种事情再度发生在美国劳工身上。”

博泽拉还是是全球汽车制造商协会(Association of Global Automakers)的执行长，该协会成员包括丰田汽车(Toyota)、现代汽车(Hyundai Motor Company)、日产汽车(Nissan)、以及其他在美国生产汽车的外国品牌。

根据中国最大汽车进口商国机汽车的数据，中国2018年从美国进口车辆总数为190118辆，较上年同期下滑35%，受贸易关系紧张及关税调整影响。

福特汽车(Ford Motor Company)周五发布声明，该公司鼓励“美国和中国通过持续协商就旧有议题找出短期解决方案。两个重要经济体合作推动均衡公平贸易至为重要。”