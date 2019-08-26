中国外交部回应特朗普“命令”美企撤华：更像一句政治口号

中国外交部发言人耿爽26日主持例行记者会，回应美国总统特朗普推特称“命令”美企寻找在华经营的替代方案。他认为，所谓美国企业撤出中国，更像一句政治口号，而不是务实举措。

据《人民日报》报道，耿爽回应称，美国有关言论发出后，美国股市及大宗商品价格大幅下跌。美国各界人士纷纷表示反对，国际社会也对这种极限施压的做法表达了担忧。

耿爽引述他上周的发言，“中美建交40年来，两国经济已经形成你中有我、我中有你的利益格局和互惠互利关系。强行让中美经济“脱钩”，势必威胁全球产业链供应链安全，引发国际金融市场动荡，危及国际贸易和世界经济增长。这种做法与市场经济规律相违背、与自由竞争规则相违背、与经济全球化潮流相违背，必将遭到包括美国企业在内的所有利益攸关方的质疑和反对。”

耿爽介绍，中国经济发展到今天，内需已经成为增长的主要动力，发展运筹的空间十分宽广。与此同时，中国经济已经深度融入全球市场，与世界各国都建立了紧密的联系，辗转腾挪的空间也十分充裕。

他续称，今年1月至5月，德国、韩国、日本、英国对华投资分别增长100.8%、88.1%、18.9%、9.2%，欧盟对华投资增长29.5%。所谓美国企业撤出中国，更像一句政治口号，而不是务实举措，即使发生，自然也会有别人来填缺补位，到头来受损的还是美国。

耿爽称，中美经济“脱钩”根本就不是缓解中美经贸摩擦的良方，更不是解决美国自身问题的出路。还是那句话，与中国经济脱钩就是与机遇脱钩，与世界脱钩，与未来脱钩。还望美国多多听取各界意见，算清利弊得失，切勿意气用事。

还有记者问道，美国24日宣布对约5500亿美元（1067.76亿新币）中国输美商品关税的税率再提高5%。中国商务部已作出原则回应。请问是否可介绍中国将采取什么具体举措来予以应对?

耿爽称，美国此举严重违背两国元首大阪会晤共识，践踏多边贸易规则，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己，丝毫不具建设性。

耿爽表示，中国对此表示坚决反对、决不接受，“我要再次提醒美国，中方根本不吃威胁恫吓这一套。”

耿爽说道，“我们强烈敦促美国不要误判形势，立即停止错误做法。如果美国将有关关税措施付诸实施，中方必将继续坚决采取措施，维护自身正当合法权益。”