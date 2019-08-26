中国外交部：没听说中国代表周末给美国贸易团队打电话

美国总统特朗普在出席七国集团峰会期间称，中国要求重新谈判。对此，中国外交部发言人耿爽在今天（26日）的例行记者会上回答提问时说：没听说过。

根据外交部网站的记者会实录，有记者提问：“大约二十分钟前，特朗普总统在七国集团峰会上称，我们周末与中方进行了两次通话，他们想达成协议。我们将很快和中方认真地磋商并达成协议。”

该记者提问，相比于上周，特朗普此次表态非常积极和友好，中方是否欢迎美方这一最新表态，并要求耿爽介绍双方经贸团队在过去12个小时的沟通情况，以及中方是否仍愿与美方达成协议？。

对此，耿爽回答：“对于美方提到的周末通话，我没有听说过”。

他重申，中美在经贸领域存在的分歧应该通过对话协商加以解决。美方进一步提高对中国输美商品关税税率，严重违背两国元首大阪会晤共识，践踏多边贸易规则，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己，丝毫不具建设性。

耿爽说，美方升级贸易摩擦的行为已经引发美国内各界以及国际社会的广泛关切和担忧，中国希望美方能尽快回归理性，放弃错误做法，为双方在相互尊重、平等互利的基础上进行磋商创造条件。