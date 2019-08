七大工业国集团(G7)闭幕发表声明,当中提到香港问题,强调1984年“中英联合声明”存在且重要。

综合星岛日报、CNN等报道,今年G7峰会在法国西南部比亚里兹举行,会后声明“重申1984年《中英联合声明》的存在与重要性,呼吁避免暴力”(The G7 reaffirms the existence and the importance of the 1984 Sino-British agreement on Hong Kong and calls for avoiding violence)。

近年中国大陆多次指《中英联合声明》是历史文件,不具任何现实意义及约束力,并批评外国以此干涉香港事务与中国内政。

英国首相约翰逊称将继续致力于维护香港“一国两制”,他指出,G7成员国都希望看到一个稳定繁荣的香港。

联合声明又提到贸易、伊朗、利比亚和乌克兰问题,指出G7承诺维持开放公平的国际贸易体系以及全球经济稳定,并期望世贸组织有显著改革。