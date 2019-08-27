港深水埗黄大仙昨晚群众聚集　两人被捕

约200名香港市民昨天（26日）晚上在深水埗警署聚集，一些人高喊口号声援连日被捕的反修例示威者，逾百防暴警展开驱散，有两男女被捕。另一批示威者昨晚在黄大仙警署外聚集，警方今天凌晨驱散人群，并截获20多人调查。

据《星岛日报》报道，昨晚9时许，数十名男女群集于钦州街深水埗警署对开及行人天桥，有人高喊口号，声援连日被捕的示威者，一些人更以雷射光照射警署牆壁及监察防护板，警方初时仅在警署内布防戒备。

聚集的民众后来增至200多人，有人更搬来铁栏杂物堵路，有黑衣人跑至警署在外墙喷黑漆，至深夜11时，逾百防暴警联同速龙小队采取清场行动，并以前后夹击将示威者驱散。

众人分别向基隆街、汝州街及鸭寮街奔逃，有两男女涉嫌以雷射光照射警署被捕。

另外，昨晚10时许，约200名示威者包围黄大仙中心南馆管理处，要求交代早前有保安员让警员进入商场拘捕示威者事件，有示威者愤而拍打管理处设施，又在墙上贴便利贴离去。示威者之后转往黄大仙警署附近聚集，警方早有准备布防，多辆警车在场戒备，并有警犬助阵，至今晨零时展开驱散，在沙田坳道行人天桥截获20多人，有人与警员理论，期间立法会议员胡志伟到场了解。

警员凌晨1时许撤离，市民也陆续散去。期间，警方带走两名女子，她们涉嫌未能出示身分证及拥有他人身分证。