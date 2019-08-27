港15区家教会发声明　冀教育工作重返正轨

香港反修例风波持续，中学至大专学界均酝酿9月发起罢课行动。家庭与学校合作事宜委员会主席汤修齐，以及全港十五区家长教师会联会，昨天发联署声明，呼吁学生应该珍惜光阴，为新学年的挑战做好准备，恢复正常校园生活。

据《星岛日报》报道，他们也希望学校和教师维持正常教学安排、谨守教育专业岗位，家长与子女详细讨论罢课的意义，鼓励学生独立思考等。

家校会声明提到，有不少学生及家长都因为近月的暴力事件，产生极度的担忧及顾虑；也有个别家长在过去两个月，曾经带领孩子参与不同的公众集会，又指和平理性的意见表达是非常值得大家骄傲，但绝不认同任何暴力行为；新学年将至，期望教育工作重返正轨。

声明说，学生的学习过程当中，需要很多的规范和合理的安排，不能因个别学生的反对而去停止正常的教学安排；强调学习过程是没有机会重新再来，学生需要一个稳定、安宁及和谐的学习环境。教师们能够真真正正回到专业岗位上，让学生从教师身上学习到更多知识、科技及应有的核心价值，包括尊重、包容及互相信任的关系。

对于有团体呼吁中学生罢课，汤修齐表示，各家校会成员与学校会有密切联系，应对下周开课可能出现的状况，以维持学校正常运作。

他们呼吁教育局、办学团体、校董会及校长必须确保学生在安全环境下学习，若有特殊情况发生，学校教职员须谨守岗位，与家长保持密切联系，互相支援。