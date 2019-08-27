传9月启动连署　鸿海前董事长郭台铭“慎重思考”参选台湾总统

台湾总统大选逼近，在野党国民党深陷整合困局。在党内总统初选败给高雄市长韩国瑜的鸿海集团前董事长郭台铭，今天称正“慎重思考”是否参选，为蓝营选情添巨大变数。

根据台湾《镜周刊》今天报道，以郭台铭为首，结合台北市长柯文哲及前立法院长王金平组成的第三势力参选态势明确，三方将以“台湾的第三条路”为号召持续备战。周刊指出，郭阵营近半个月已私下招兵买马、筹设竞选团队，预计9月宣布投入大选，并以手机发动连署。

针对相关报道，郭台铭办公室今天发声明指出，是否宣布参选的最后期限确实为9月17日，“目前郭台铭先生仍在慎重思考”。这是郭台铭自党内初选落败以来，对参选的最明确表态。

郭阵营幕僚过去坚称，郭台铭并无考虑脱党参选，“脱党是假议题”。郭台铭现为国民党荣誉党员。

根据台湾中央选举委员会时程，有意以独立身份参选总统、副总统者，必须在9月13日至17日，申请成为总统、副总统选举“被连署人”，并在11月2日前完成30万份连署。

韩国瑜上月获国民党党代表一致通过成为党籍总统参选人后，一直试图与郭台铭，以及与他埋下心结的王金平联系，以期促进党内团结，却始终不得要领。郭台铭和王金平上周与柯文哲同台现身纪念“八二三炮战”的音乐会，引发外界联想。

对于郭、王、柯三人是否结盟合作，柯文哲昨天接受亲蓝媒体《联合报》专访时指出，如果郭台铭要选，“就让郭选”，至少“我们就不用去扛这么困难的局”。他说：“高雄市长韩国瑜说我一定会选，其实他猜错了。”

（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）