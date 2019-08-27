中国全国人大常委会批准中斯、中越引渡条约

中国全国人大常委会会议昨天（26日）批准中斯、中越引渡条约。

据新华社报道，第十三届全国人大常委会第十二次会议决定批准《中华人民共和国和斯里兰卡民主社会主义共和国引渡条约》《中华人民共和国和越南社会主义共和国引渡条约》。条约的批准和生效，有利于加强双方在司法领域的合作，有利于促进双方关系的进一步发展。

中斯引渡条约除序言和约尾外共22条，主要内容包括：引渡义务，可引渡的犯罪，应当拒绝引渡的理由，可以拒绝引渡的理由，国民不引渡，联系途径，引渡请求及所需文件，补充材料，临时羁押，对引渡请求作出决定，移交被引渡人，重新引渡，暂缓引渡和临时引渡，数国提出的引渡请求，特定规则，移交财物，过境，通报结果，费用，与其他条约的关系，争议的解决，生效、修订和终止等。

中越引渡条约除序言和约尾外共22条，主要内容包括：引渡义务，可引渡的犯罪，应当拒绝引渡的理由，可以拒绝引渡的理由，在被请求国提起刑事诉讼的义务，联系途径，引渡请求及所需文件，补充材料，临时羁押，对引渡请求作出决定，移交被引渡人，重新引渡，暂缓引渡和临时引渡，数国提出的引渡请求，特定规则，移交财物，过境，通报结果，费用，与其他条约的关系，争议和解决，生效、修订和终止等。