重庆村官改儿子年龄骗低保　改后比自己还大三岁

为了顺利骗得低保款，重庆一名村官居然把儿子的年龄改得比自己还大三岁。

据澎湃新闻网昨天（26日）报道，重庆市綦江区纪委监委不久前查处了三江街道复兴村原党支部书记罗玉良骗取国家低保案，因其令人咋舌的作弊手法，在当地引发不少关注。

2009年，三江街道辖区企业破产倒闭，下岗工人批量办理城镇职工低保，时任复兴村党支部书记的罗玉良便动起了骗取低保的歪心思。他找到时任三河街社区主任的“好朋友”张正平，声称自己有亲戚在其辖区内生活困难想办理低保，请托张正平“开后门”。冲着朋友的情面，张正平一口应承下来。

罗玉良口中的“亲戚”正是其儿子罗雅心。为了得到低保金，罗玉良做足全套好戏，不仅满口谎言，还伪造了一整套罗雅心的申报材料。他煞费苦心地复印了罗雅心的身份证和户口本，又将复印件中出生年份“1983”中的“8”用数字“5”粘贴覆盖，二次复印后作为申报材料提交，拙劣地把儿子的年龄改为1953年，比1956年出生的自己还“大”了三岁。

三江街道纪工委书记王寿波说，当时大量下岗人员外出务工，低保入户审核不严，罗玉良抓住这个漏洞，伪造身份、篡改年龄、鱼目混珠，为落户在当地的儿子成功办理低保，领取低保金长达九年。

直至2018年7月，重庆市綦江区全面推行党员干部涉权事项公开，依托区民生监察平台，对享受过低保等民生福利的人员实行系统化管理。在大数据比对下，眼看事情即将败露，罗玉良找到当地纪委交代了违纪经过，并主动退回违规领取的低保金3万3900余元。去年12月，罗玉良被给予留党察看两年处分。