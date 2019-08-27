市民到港铁总部交联署信抗议

香港反修例示威者上周末与警方冲突升温，港铁于冲突前在上周六（24日）先关闭观塘线七个港铁站，隔天又关闭荃湾和葵芳站等站。有不满港铁做法的网民发起，今天（27日）上午围堵九龙湾港铁总部大楼抗议。

据明报网报道，有市民今早带同早前自发收集的数千个谴责港铁的联署签名到场，抗议港铁封站后没有提供足够接驳巴士服务，又质疑港铁不负责任，没阻止警方在港铁站附近施放催泪弹。

港铁最终没有派代表接信，该市民尝试将联署信抛在港铁大楼入口地下，及后有保安人员拾起信件。

发起联署、自称是九龙湾街坊的学生赖先生今早8时许到达港铁大楼入口，他批评港铁上周六封闭车站，阻碍合法游行的活动参加者离开，造成不必要的混乱，称如不封站，参加者完成活动后便可畅顺地离去，不用被迫走上大马路和进入民居。他又称，港铁瘫痪观塘线的正常运作，妨扰市民参与公众活动权利，对社会造成不必要的恐慌，加深社会矛盾。

赖先生称，25日下午约2时半至晚上9时多，在九龙湾站B出口收集了约5000个市民签名。他对港铁今早不派代表接信感失望，质疑港铁“做错了事，不去面对”。

也有市民期望港铁今天内回应，明言如果没有回应，将于未来一周发起连串“不合作运动”。

到场递信和表达意见的市民于9时许散去。