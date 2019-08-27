美银美林进一步下调人民币汇率预测至7.50

投行美银美林周二发表研究报告称，将今年底人民币兑美元预测进一步降至7.50，为三周以来第二次下调预测。该行称，新的预测是考虑到外汇并非中国唯一可用以抵销关税影响的工具，以及中国人民银行美元/人民币定价中没有明确的贬值偏差。

据路透社报道，美银美林预期，人民币贬值将仍为一个渐进的过程，当关税提高获得确认或升级时，中间会有起伏的风险。

报告称，虽然现时情况仍非常不稳定，但中国上周提出的增加关税显示当局的坚定立场。该行重新审视美国增加关税可能对人民币汇价预测的影响，若中国只利用人民币贬值以抵销关税影响的话，按现时关税实施的时间表（于12月15日对3,000亿美元中国商品征收15%关税），美元/人民币CNY=最高可达7.66，即意味着人民币兑美元将较现水平贬值7%。

不过，美银美林指中国目前并不只以汇率作为抵销关税的手段，其同时亦向美国商品征收关税，这可降低人民币需要贬值的幅度以抵销关税影响。

报告称，周一（26日）美元/人民币定盘价与基于人行美元/人民币定价模型的预测相符。该行认为，人行并没表现出超出其本身定价模型隐含的折旧偏差，市场力量仍有明显影响力。

本月初，美银美林将年底美元/人民币CNY=年底目标由6.63调整至7.30。