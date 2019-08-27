汇丰：中国需全面回应贸易战无序升级带来的经济下行压力

投行汇丰最新研究报告指出，面对贸易战无序升级带来的经济下行压力，中国有需要在未来数月做出全面反应，包括更积极降息、降准。

据路透社报道，汇丰首席中国经济师屈宏斌团队撰写的报告指出，中美贸易紧张明显升级，双方均做出更多的关税威胁而美国总统特朗普更暗示可能运用国家紧急权力。除了出口增长放缓，这可能会动摇商业信心，尤其是双方仍可以进一步“报复”。

“贸易战升级已经超出很多人，包括政策制定者的预期。”屈宏斌在报告指出，“如果所有威胁性的关税生效，而未来数月中美两大经济体的冲突仍在升级道路，经济增长的额外阻力和对商业信心的冲击可能会太大而无法解决。”

他认为，自今年初，中国的政策层专注于民营领域的针对性宽松以及减税，但相比起增长阻力，这些政策宽松似乎过于胆小。

“在全球央行正采取措施缓解环球影响的环境下，北京亦有需要做出更加强烈的反应，包括更积极降息、降准，以缓解对商业和基建投资压力，并支持国内经济增长。”他说。

美国将从10月1日起对2,500亿美元中国进口商品的关税从25%上调至30%，又计划对其余3,000亿美元中国进口商品的关税税率提高至15%，汇丰估计，这将分别拖低中国GDP增长0.1个百分点及0.7个百分点，但有关影响很可能于明年才会感觉到。

“历时一年的贸易战，我们观察到贸易流量部分消沉，部分重新定向，因此，贸易流量可能会进一步减慢，但不是持续减慢。”屈宏斌说。

他并指出，中美之间的持久冲突对商业信心带来影响已经显现，并导致今年下半年的制造业投资复苏预期脱轨，对明年的商业投资影响可能更甚，这将会对技术升级和创新的步伐带来更长远影响，又反过来减慢经济增长、就业增长和财富创造的步伐。

美国总统特朗普周一预计在北京方面表现出积极姿态后，将与中国达成贸易协议。他的这番讲话安抚了因美中两国新一轮关税交锋而大幅震荡的全球市场。

中国副总理刘鹤周一表示，中国愿意以冷静的态度通过磋商合作解决问题，坚决反对中美贸易战升级，将坚持在开放条件下推动智能产业发展，坚决反对技术封锁和保护主义，努力保护产业链的完整性。

