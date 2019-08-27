中证协秘书长：FICC发展要做到看得清管得住

由大连商品交易所主办的2019机构大宗商品衍生品论坛27日举行，中国证券业协会秘书长张冀华在论坛上介绍了中国证券公司FICC业务当前的发展情况及发展机遇，并指出要做到FICC业务“看得清、管得住”。。

据澎湃新闻报道，FICC（Fixed income、Currencies & Commodities）即固定证券收益、货币及商品，作为固定收益的全产业链业务，FICC业务的涵盖范围相当广泛，从境外投行FICC业务涉及的产品范围看，包括基础性债务工具、结构性债务工具、利率、汇率、商品与信用衍生产品等。

对于中国证券公司FICC业务的现状，张冀华介绍，中国FICC业务起步较晚，但目前业务条线基本建立，已经包括信用产品、利率产品、资产支持证券、外汇产品、大宗商品等，业务模式逐渐丰富。其中，衍生品业务不断延伸，包含了结构化债务工具和衍生品工具。

此外，中国证券公司业务模式逐渐丰富，在大宗商品、外汇业务和固定收益类业务方面已经开展了自营投资业务、代客交易业务、风险管理业务、投资顾问业务等。

“从以上现状可以看出，中国证券公司FICC业务促进证券公司转型效果显现，FICC业务权重逐渐加大。”张冀华说，FICC服务实体经济的作用也有所显现，展现了夯实证券公司融资渠道、丰富证券投资产品、发展多层次资本市场等作用。

“证券公司FICC业务正面临难得发展机遇，将在服务实体经济，提高市场资源配置效率方面发挥更大的作用。” 张冀华表示。

在证券公司FICC业务的发展策略方面，她表示，有四个方面需要注意：第一，聚焦主业，理清业务发展定位；第二，聚焦合力，优化FICC业务组织架构；第三，聚焦专业，持续强化能力人才建设；第四，聚焦稳健，优化风险控制体系。

张冀华说，要推动资本市场基础建设，加快中证机构间私募产品报价与服务系统业务转型，做好FICC业务综合统计，健全及时反映风险波动的信息系统，完善信息发布管理规则，健全信用惩戒机制，做到FICC业务“看得清、管得住”。

