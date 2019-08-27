中国年内预计将在50个城市建设超过5万个5G基站

在今天举行的2019中国国际智能产业博览会5G智联未来高峰论坛上，中国工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露，根据当前规划，2019年中国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。

据新华社报道，韩夏介绍，截至7月底，工业和信息化部已核发5G设备进网批文7张、进网标志37万个，多项5G关键技术取得突破，围绕产业链有效配给资金链和创新链的局面初步形成。按照当前规划，2019年中国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。

韩夏表示，下一步中国一是进一步加快5G网络建设，加快建成覆盖全国、技术先进、品质优良、高效运行的5G网络；二是构筑5G产业新生态，研究制定5G跨行业应用指导政策和系列融合标准，孕育成长一批“独角兽”企业和专、精、特、新的示范企业；三是营造5G发展环境，加强5G标准制定、应用推广、行业管理等方面政策协同，推进跨部门、跨区域、跨行业协作，强化科技、金融、财政等政策支持，形成合力推进5G商用发展新氛围。

“同时，中国5G产业发展坚持引进来与走出去相结合，诺基亚、爱立信、高通等企业均已参与中国5G市场，国内企业也在加快国际化发展进程。”韩夏说。

