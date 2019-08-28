美国商务部已收到逾130个向华为出售产品的许可申请

三位消息人士透露，在总统特朗普表示可以允许向中国华为销售部分产品近两个月后，美国商务部已经收到130多个来自美国公司的销售许可申请。

据路透社报道，但要求匿名的消息人士表示，特朗普政府尚未发放任何许可。

这种停滞局面，加之特朗普对美中贸易战发出混乱信息，让尽快对这类许可申请做出决定的希望变得渺茫。这令人担忧，处于华为美国供应链上的芯片商和软件企业可能损失数百亿美元的营收。

“行政部门没有人知道(特朗普)要的是什么，他们都害怕在不了解的情况下做决定，”前商务部官员William Reinsch表示。

中国上周对750亿美元美国商品征收新关税，特朗普在几小时后即宣布对5,500亿美元中国输美商品加征关税。然后他在周末的七国集团(G7)领导人峰会中态度又软化，表示他认为中美两国应该能够达成协议，结束针锋相对的贸易战。这场贸易战令市场不安，并重创经济增长。

目前的许可申请数量之前并无媒体报道，这一数字远远超过美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)先前在7月份披露的50份左右。

美国商务部一名发言人表示：“目前正在进行跨部门流程，权衡与华为及其非美国子公司相关的许可请求。”

华为并未立即回应置评请求，但已呼吁美国将该公司从所谓的实体名单中删除，并结束其所谓的“不公平待遇”。

美国今年5月以国家安全为由将华为列入黑名单，当时中美贸易协商破裂。美国称，华为可以监视客户，并劝说盟国把华为排除在5G网络之外。华为否认这一指控。



