董建华获提名国家荣誉称号

今年是中华人民共和国成立70周年。中共中央决定，首次开展国家勋章和国家荣誉称号集中评选颁授，隆重表彰一批为中国建设和发展作出杰出贡献的功勋模范人物，经考察后决定出8名“共和国勋章”建议人选和28名国家荣誉称号建议人选，当中包括全国政协副主席、香港前特首董建华。

据明报报道，董建华是国家荣誉称号建议人选之一。据新华社发布的公示所见，董建华“带领特区政府和香港各界人士，成功抵御了亚洲金融危机、外部经济环境变化以及‘非典’疫情等带来的种种困难，妥善处理诸多复杂的社会政治经济问题，维护香港的整体利益，维护国家的主权、安全和发展利益，为香港顺利回归与平稳过渡和‘一国两制’成功实践作出重大的历史性贡献”。

“共和国勋章”建议人选（按姓氏笔划排序）：

于敏、申纪兰、孙家栋、李延年、张富清、袁隆平、黄旭华、屠呦呦

国家荣誉称号建议人选（按姓氏笔划排序）：

于漪、卫兴华、王蒙、王文教、王有德、王启民、王继才、艾热提.马木提、布茹玛汗.毛勒朵、叶培建、申亮亮、朱彦夫、麦贤得、李保国、李道豫、吴文俊、张超、南仁东、秦怡、都贵玛、热地、顾方舟、高铭暄、高德荣、郭兰英、董建华、程开甲、樊锦诗



