蔡英文给美国退伍军团百年会庆致贺词：感谢美国军售

今年是美国退伍军团协会（American Legion）百年会庆。台湾总统蔡英文美东时间27日以录影方式在“美国退伍军团协会”第101届年度全国大会上，发表谈话。这也是蔡英文首次应邀以视讯方式发表贺辞。

据三立新闻报道，蔡英文是在会庆活动大约倒数四分之一处，以视讯方式发表贺辞。蔡英文在的录影谈话中表示，美国退伍军团协会守护全球自由整整一世纪，她虽然无法亲自参与这个百年盛会，但愿在此表达由衷祝贺之意。

蔡英文回顾了美国退伍军团协会总会长赖斯塔德（Brett Reistad）去年12月来台湾访问，强调称，确保亚太地区和平稳定的最好方式，就是维护台美如今享有的坚实关系，共同坚定捍卫自由民主。

她说，“如今，隔着台湾海峡，我们面对一个利用新科技，不是为了创造更大福祉，而是在自由开放社会散播假消息挑拨分化的强权。”

蔡英文也强调，台湾绝对不会向压力屈服，但这个挑战台湾无法独自面对，势须全球理念相同国家的支持。

蔡英文肯定美国持续对台出售重要的防御性武器。美国政府继出售台湾新型M1A2坦克与导弹后，上周又正式同意出售66架新一代F-16V战机。她表明：台湾采购军备不是为了要引发冲突，但是实力才能让霸权有所忌惮。

她表示，台美的目标是一致的，绝不会寻求和中国大陆发生冲突，但请中国大陆尊重他们的民主制度，“我们绝不会刻意挑衅中国，但也不至于对中国的企图天真无知。”

美国退伍军人协会于印第安纳州首府印第安纳波利斯市的协会总部举行，并邀请包括台湾、英国、加拿大、韩国等国际友人致欢迎词。与会贵宾尚包括美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）、美国退伍军团协会总会长赖斯塔德（Brett P. Reistad）及台湾军退除役官兵辅导委员会副主任委员李文忠等。