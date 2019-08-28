港多间大学和大陆交流活动如常

网传香港大学医科生到港大深圳医院上课，过关时要求检查WhatsApp对话及手机相片。港大医学院随后决定在今年余下月份，不会安排学生前往中国大陆上课。不过，港大部分学院与数间大学城学生的中国大陆交流活动如常进行。

据香港01今天（28日）的报道，港大中医学院表示，学生自6月起已身在中国大陆，将如常上课至明年3月。校方会与同学保持密切联系，并提供一切所需，目前没有收到学生任何协助要求。

香港浸会大学中医学院回应，六年级中医学生必须到广东省的中医学院进行为期10个月的实习，于今年年头已经出发，一切进度照常。校方暂未接获学生希望回港的请求。

香港中文大学中医学院发言人表示，一直密切留意社会状况的发展，与同学们保持紧密沟通，以作适切的安排。8月上旬该校已安排老师陪同学生一起过关、前往中国大陆实习地点；并在8月下旬委派老师到大陆探望。

香港七间院校，包括香港科技大学、香港中文大学、香港理工大学、香港城市大学、香港教育大学、岭南大学及香港恒生大学发言人表示，自本年7月至新学年的学生中国大陆交流计划都如常进行，并无计划取消。多间院校均表示鼓励学生扩阔眼界、重视学生安全，会向前往交流的同学提供各种支援。

在香港的三间院校，包括香港大学、香港中文大学、香港浸会大学就读中医的学生，均需要前往中国大陆接受十个月的临床见习课，才可获取执业资格。