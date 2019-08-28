董明珠与雷军开启新赌约：10亿不要了，再赌五年

在今天举行的中国质量协会40周年纪念大会上，格力电器董事长董明珠表示，跟雷军的10亿赌约已经结束了，结果大家都知道了。10个亿她不要了，还想再跟雷军赌5年。小米董事长雷军则回应称：“我觉得可以试一下”。

据新京报报道，董明珠和雷军2013年以5年后营业额谁高而打赌10个亿。2019年4月28日晚，格力电器宣布其2018年总营收为2000亿元。而根据小米2018年年报，小米去年的总营业额为1749亿元。董明珠以251亿元的优势赢下了赌局。

不过，在赌局开始的2013年，小米才成立刚刚3年，全年营收还不足300亿元，而格力电器当时的营收已经达到1200亿元。相较之下，小米营收五年增长近6倍，增幅要远快于格力。

进入2019年，小米的营业额开始反超格力。5月20日，小米公布的2019年第一季度财报显示，小米实现营收437.56亿元，同比增长27.2%；而格力第一季度的营业收入为405.48亿元，同比仅增长2.49%。小米营收反超格力32亿元。

今年一月，雷军在小米年会上宣布正式启动“手机+AIoT”双引擎战略，并表示，这是小米未来五年的核心战略。在手机市场逐步饱和之下，AIoT（人工智能+物联网）成为小米继续高速成长的新动能。财报显示，今年一季度，小米AIoT与生活消费品收入为120亿元人民币，同比增长56.5%。