星展料香港全年楼价升幅收窄至5%

星展银行香港房地产业分析师丘卓文分析，中美贸易摩擦及香港本地社会运动对香港经济的影响开始浮现，加上失业率已微升至2.9%，置业需求受影响，年初至今楼价累升约8%，预期全年楼价升幅将收窄至5%。

据《信报》报道，丘卓文认为，社会运动发生后，住宅市场明显放缓，买家持观望态度，不急于做买卖决定，而业主也没有压力急让，令二手交投淡静很多；一手新盘没有很大变化，换楼客及豪宅买家较谨慎。

丘卓文续称，公私营房屋比例调整至七三比，未来数年私楼供应会减少，对楼价有一定支持。

写字楼方面，丘卓文认为，中美贸易摩擦比香港本地社会运动造成更大影响，写字楼单位租用需求持续放缓，中环写字楼空置率已上升至2.6%。他称空置率升至逾5%时，便出现减租压力，但相信不会在今年内出现整体减租现象。

零售方面，他介绍，今年零售市场6月跌幅扩大，尤其非民生消费有影响，民生用品则仍然稳定；6月及7月出现的交通问题令前往购物区的途径受阻，加上消费意欲减少，对零售市道有冲击，尽管6月游客数字仍不差，但下半年会恶化，8月游客一定跌一两成。

丘卓文今年3月预测全年楼价或跌10%，这是由于中美贸易战有不确定因素，而且当时市场没有预期美国会减息。