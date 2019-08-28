深圳前海招人才：港青最高可获13万元补贴

深圳推进建设中国特色社会主义先行示范区，其中，前海深港现代服务业合作区成为建设重点，前海重金招揽港澳人才的政策备受关注。

据21世纪经济报道，前海率先推进中国特色社会主义先行示范区建设发布会26日在深圳举行。

前海蛇口自贸片区管委会主任田夫透露，2019年前海将安排1.5亿元（人民币，下同，0.29亿新币）财政资金用于支持港澳青年赴前海发展。

今年5月，前海印发了《<关于支持港澳青年在前海发展的若干措施>实施细则》，多处提出了对于就业者的资助措施。

针对港澳青年毕业生，可分别给予大专（含副学士）一万元、本科生两万元、硕士三万元、博士五万元的一次性资助。其中一个条件是，五年内与前海企事业单位签订两年期限以上的劳动合同且在该单位实际工作满一年，满足条件的，还可获得一次性五万元资助。

如果一位港澳籍博士到前海就业，可凭学历获得一次性资助八万余元；取得符合条件的执业资格证书的博士，可额外再获五万元资助，也即是13万余元的资助。

上述补助还不包括租房资助和交通资助。

租房资助方面，港澳青年在前海就业或创业，且在深圳未拥有自有住房以及未租住任何形式的保障性住房或者政策优惠性质的住房的，前海分别一次性给予大专（含副学士）一万元、本科生1.5万元、硕士2.5万元、博士三万元租房资助。

交通资助方面，在前海就业或创业的港澳青年，按每月300元标准一次性给予港澳青年每年3600元交通资助，对同一个体资助不超过两年。

“一国两制”青年论坛创办人兼主席、原香港发展局局长政治助理何建宗介绍，很多时候大家都在关注港澳青年到大陆创业，但创业毕竟只适合少数人，就业才是更加可持续发展的，对于在大陆就业的情况应该更多一些关注。